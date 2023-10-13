В Израиле заявили, что боевики ХАМАС готовились к вторжению два года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mahmoud Ajjourж 5-tv.ru

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Изральские военные нашли документ с планом атаки и поставленными задачами.

В ХАМАС заявили, что атака на Израиль готовилась в течение двух лет. Боевики не только интенсивно тренировались в специально оборудованных секретных лагерях. Они тщательно изучили тактику и стратегию противника, выявили слабые места в обороне границы.

К тому же им удалось раздобыть детальные карты военных баз и поселений. Об этом пишет Wall Street Journal. Изральские военные нашли документ с планом атаки и поставленными задачами. Главная из них — захватить как можно больше заложников. Более того, у боевиков скопились огромные запасы оружия. В том числе они научились использовать ручные противотанковые гранатометы (РПГ).

Оружие, предназначенное для уничтожения танков и военных укреплений, способно разнести в щепки жилые дома. Боевики ХАМАС использовали РПГ для ударов именно по зданиям с мирным населением.