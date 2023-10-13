«Тут одни интриги»: почему Андрей Губин так и не создал семью

Фото, видео: Instagram* / vladimir.b

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Музыкант принял решение сконцентрироваться больше на творчестве, чем на любви.

Девушки постоянно плетут интриги, заявил в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru Андрей Губин.

По словам музыканта, из-за женского коварства он до сих пор не может встретить вторую половинку. Артист посетовал, что девушки зря тратят на это свои силы.

«Да нет, какая вторая половинка? Тут одни интриги девченки плетут одну за другой. Я вообще удивляюсь их вариативности, их находчивости в этом. Помню, была такая фраза, вашу бы энергию, да в мирных целях», — рассказал Губин.

Артист добавил, что из-за болезни выглядит не так хорошо. Именно поэтому он принял решение отказаться от поиска своего идеала и сконцентрироваться на написании музыки. Сейчас Губин предпочитает встречаться с девушками, которые не против проводить с ним время.

«Амурные отношения»: Андрей Губин отказывается встречаться с кем попало

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Губин страдает от лицевой прозопалгии. Музыкант признавался, что с каждым днем чувствует себя все хуже и хуже.

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