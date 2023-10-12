«Амурные отношения»: Андрей Губин отказывается встречаться с кем попало

Фото, видео: Instagram* / vladimir.b; 5-tv.ru

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По словам звезды, красивых девушек нужно долго уговаривать.

Российский музыкант Андрей Губин заявил, что в его жизни постоянно присутствуют амурные отношения. Об этом он рассказал в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Однако звезда не может встречаться с кем попало. А красивых девушек, по его словам, нужно долго уговаривать.

«Это немного в шутку, но что-то в этом есть. Девчонки себя ценят. Они в целом выглядят хорошо. Они неглупые. Очень много девушек неглупых, поэтому нужно относиться с уважением и вниманием. Я в шоу-бизнесе работаю много лет и до сих пор музыку пишу. Мы немножко ребята более легкие. Я имею в виду, более подвижные, веселые», — заявил Губин.

Он добавил, что всегда пытается найти с девушками общий язык. Однако это не всегда получается. Иногда музыкант заточен на работу, и не намерен отвлекаться, чтобы уделить даме время. Кроме того, у него серьезные проблемы со здоровьем.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Губин уже несколько лет питает нежные чувства к одной девушке. Однако сейчас у него нет серьезных отношений.

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