«Например, старушка Лопес»: кто из знаменитостей нравится Андрею Губину

Фото, видео: Денисов Роман, Денисов Антон / ТАСС;5-tv.ru

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А вот тягу современных молодых девушек к «уколам красоты» российский певец не понимает. По его словам, некоторые в итоге становятся «силиконовыми чудовищами».

Певец Андрей Губин считает, что у него могли бы сложится отношения с Дженнифер Лопес. А вот молодые современные девушки, злоупотребляющие косметологическими процедурами, ему не очень нравятся. Об этом музыкант рассказал в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам исполнителя, его американская коллега — хорошая женщина, с которой можно было бы создать неплохой союз, в том числе творческий.

«Дженнифер Лопес мне бы подошла бы по характеру. Мне кажется, она хорошая женщина. Но она уже как бы старушка, но хорошо выглядит», — признается исполнитель.

Певец даже пошутил, что жалеет о союзе Лопес с Беном Аффлеком, который его «опередил».

«Я бы песни для нее написал какие-нибудь. Она бы пела наши русские песни. Ну, для западного рынка я бы что-нибудь для нее придумал бы», — делится Андрей Губин.

Также исполнитель отметил, что всегда хотел пообщаться с Надеждой Грановской или Анной Седоковой.

Тяга к искусственной красоте

При этом Андрей Губин считает, что современные девушки в чем-то очень умные, но иногда ведут себя по-настоящему глупо. Исполнитель имеет в виду чрезмерную любовь к косметологическим процедурам, например, к так называемым уколам красоты.

«Колют себе этот ботокс молодые девчонки, гиалуроновую кислоту. Их лица становятся одинаковые после этого», — считает музыкант.

При этом Губин удивляется, как молодые девушки, которым всего по 20 лет, решаются на подобные процедуры, превращаясь в «силиконовые чудовища».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Андрей Губин не может жениться.