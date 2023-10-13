История циклична: приведет ли конфликт на Ближнем Востоке к мировому нефтяному кризису

Фото: www.globallookpress.com / Benjamin Hiller

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Вспыхнувшее 50 лет назад арабо-израильское столкновение привело тогда к небывалым ценам на «черное золото». И все, как всегда, не без участия США. Могут ли текущие события в мире закончиться так же?

Так называемая война Судного дня в 1973 году стала сильным ударом для мировой экономики в то время. Главным последствием арабо-израильского столкновения стало повышение цен на «черное золото» в несколько раз, за которым последовал нефтяной кризис.

17 октября 1973 года все арабские страны — члены ОАПЕК заявили, что не будут поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в противостоянии с Египтом и Сирией. Это касалось прежде всего США и их союзников в Западной Европе. В марте 1974 года эмбарго было отменено. Это событие стало первым энергетическим кризисом и до сих пор считается крупнейшим. Но последним ли? В свете новых событий — очередного вспыхнувшего вокруг Израиля конфликта — этом вопрос тревожит мир. 5-tv.ru выяснил, стоит ли готовиться к новому кризису.

По мнению Эрнеста Султанова — специалиста по международному праву и Ближнему Востоку, политолога и кандидата наук — в рамках нынешнего ближневосточного конфликта стоимость углеводородного сырья может преодолеть психологический барьер и в 200 долларов за баррель.

Предыстория

Вспоминая историю эксперт отметил, что антиамериканские настроения в арабском обществе резко усилились именно после событий в 73-м. Ситуация настолько обострилась, что у еще на тот момент саудовского короля Фейсала фактически не было другого выбора, поскольку если бы он не объявил тогда нефтяное эмбарго американцам и их союзникам, то вполне мог потерять трон.

Спустя десятилетия

Отношения США и Саудовской Аравии с годами продолжали ухудшаться — как после Арабской весны, так и после выборов в Америке в 2020 году.

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«К концу 2020 года Эр-Рияд столкнулся с вызовами, связанными как с критическим падением цен на нефть, так и с угрозами, исходящими от демократической администрации в Вашингтоне. Собственно, ответом на эти вызовы и стало дальнейшее развитие коалиции между странами Персидского залива и Москвой, в том числе и в формате ОПЕК+. Причем уже в 2021 году ОПЕК+ удалось увеличить доходы от экспорта нефти в 1,7 раза по сравнению с 2020 годом», — подчеркнул Султанов в беседе с 5-tv.ru.

Администрация Байдена была этим обеспокоена. Еще не забыв последствия событий 73-го, начала предпринимать активные шаги, чтобы остановить формирование нового нефтяного альянса.

«Вашингтон последовательно работал по участникам коалиции, стремясь выбить их по одиночке. При этом, что любопытно, демократическая администрация не довела до конца свою игру в Саудовской Аравии, решив воспользоваться ситуацией на Украине против России», — указал эксперт.

Потом Вашингтон предпринял попытку реанимировать так называемые «обамовские соглашения» с Ираном. По мнению политолога — потенциально это был сильный ход со стороны Америки, так как успех в этом деле мог бы создать угрозу для ОПЕК+ как в нефтяном, так и в логистических. Но задуманное не воплотилось в жизнь, а с треском провалилось.

«Агрессивная фаза игры между США и Ираном имела и более серьезные последствия. Дело в том, что в регионе не пропустили не только попытку Вашингтона устроить иранцам очередную „весну“, но и самое главное в этой ситуации — отсутствие результата», — отметил эксперт.

Не добившись результата, США решили начать действовать в другую сторону — попытались реанимировать отношения с Саудовской Аравией. Но и там их сердечно не встретили. Эр-Рияд сделал выбор в сторону Москвы — и не зря.

Игроки нефтяного рынка

«Сотрудничество с Москвой в рамках ОПЕК+ в 2022 году позволило Саудовской Аравии впервые с 2008 года закончить год с профицитом бюджета», — напомнил Султанов.

В текущих условиях Саудовская Аравия, Иран и Россия оказались на одной стороне баррикад. Новый уровень влияния альянса проявился не только в самих действиях по управлению ситуацией на нефтяном рынке, но и в их постоянстве, последовательном проведении собственной политики. Можно с уверенностью сказать, что альянс имеет большое влияние на мировой нефтяной рынок.

США копают яму сами себе

«Пришло время и для следующего этапа игры на повышение. Формальным основанием для него как раз и может стать нынешняя война, в которой Вашингтон слишком предсказуемо выступил на стороне Израиля. Причем чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше будут усиливаться антиамериканские и антизападные настроения среди населения арабских и в целом мусульманских стран. Собственно, это будет вполне естественной причиной для оказания давления на нефтегазовый рынок со стороны альянса. И если в рамках кризиса 1973–1975 годов цены на нефть выросли в четыре раза, то в нынешней ситуации они вполне могут преодолеть психологический потолок в 200 долларов за баррель», — заключил Султанов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ОПЕК предупредили о самом большом с 2007 года снижении запасов нефти.