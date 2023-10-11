Новак: Россия может увеличить поставки нефтепродуктов Саудовской Аравии

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о перспективах сотрудничества с Саудовской Аравией.

О перспективах развития мировой энергетики говорят сегодня в Москве. Открылась Российская энергетическая неделя. На Международный форум приехали более четырех тысяч специалистов, предпринимателей и экспертов из 60-ти стран. В том числе представители ОПЕК. Отдельная встреча была посвящена сотрудничеству России и Саудовской Аравии. Как отметил вице-премьер Александр Новак, Москва готова наращивать экспорт машин — от Камазов до люксовых Аурусов, и вертолетов. Также Россия может поделиться уникальными технологиями в энергетике других отраслях.

«Хотел бы отметить, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов Саудовской Аравии это двустороннее взаимодействие обладает высоким потенциалом, успешное взаимодействие может быть расширено в энергетике благодаря сотрудничеству в сфере мирного атома, где Россия является признанным мировым лидером в данной области, мы предлагаем широкий спектр технологий и практических решений по применению атомной энергии», — сказал вице-премьер

О технологическом суверенитете нашей страны говорил на форуме Глава Росатома Алексей Лихачев.

«Так исторически сложилось, что мы были лидерами всегда, мы не первые сделали ядерное оружие, мы сделали его вторыми, и мы никогда его не применяли, и в этом смысле мы лишь отвечали на вызовы, связанные с гонкой вооружений, с ядерным паритетом и полностью обеспечили на свой суверенитет, свою независимость именно с точки зрения ядерного оружия. Но мы всегда были лидерами в атомной энергетике», — подчеркнул Лихачев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РЖД анонсировали возобновление сообщения Минска с Минводами и Архангельском.