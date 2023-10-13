Возврат в средневековье: какие болезни грозят сектору Газа без воды и канализации

Эпидемиолог Крючков: в секторе Газа может быть вспышка холеры и полиомиелита

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmed Tawfeq; ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

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Ждать ли Ближнему Востоку настоящей эпидемии?

Жители сектора Газа фактически остались без инфраструктуры, там нарушены водоснабжение и система канализации. Анклаву грозят вспышки множества опасных заболеваний, в том числе холеры. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал эпидемиолог Николай Крючков.

Детская смертность

По словам специалиста, жителям анклава стоит ждать крупных вспышек ряда заболеваний, которые и прежде возникали в секторе Газа, но, конечно, не в таких масштабах, как возможные грядущие.

«Где-то четверть всех заболеваний у детей и примерно столько же у взрослых были вызваны именно недостатком качества и количества воды. Речь идет о диарейных заболеваниях. Детская смертность в значительной степени тоже обусловливалась именно диарейными заболеваниями», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, в секторе Газа и раньше оставляло желать лучшего качество воды, а после известных событий степень загрязнения только усилится.

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Инфекционные заболевания

Если говорить о типичных инфекционных заболеваниях, распространенных среди жителей сектора Газа, Крючков называет целый ряд вирусных инфекций, которым подвергались местные жители. Большая часть из них — энтеровирусные и ротавирусные, а также гепатит А.

«Отдельно стоит выделить полиомиелит, полиовирус. При такой ситуации стоит ждать вспышки очень мощной», — считает специалист.

Эпидемиолог также отмечает опасность бессимптомного течения полиомиелита, что может способствовать его максимальному распространению, причем даже за пределы территории анклава.

Бактериальные вирусы

Из-за разрушенной инфраструктуры и резкого ограничения воды, в том числе технической, в секторе Газа могут развиться бактериальные вирусы, такие как кишечная палочка, стафилококк или шигеллез. Кроме того, по словам эксперта, есть опасность широкого распространения холеры. На это повлияет, в частности, резкое ограничение и без того очень скудного доступа к питьевой воде, а также ее низкое качество, которое теперь станет еще хуже.

Специалист подчеркивает: количество воды тоже имеет важную роль, ведь она обеспечивает гигиену. Что касается отключения системы канализации, это только сильнее усугубит общую эпидемиологическую ситуацию в секторе Газа.

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