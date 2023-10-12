Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy; 5-tv.ru

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Не осталось ни одного квартала, который не был бы разрушен.

Власти Палестины сообщают о критической нехватке топлива и электричества. Их недостаточно для оказания медицинской помощи пострадавшим. Больше половины раненых — женщины и дети. Больницы переполнены. Пациентам приходится лежать на земле. Заканчиваются запасы продовольствия и лекарств. Все подробности в репортаже нашего корреспондента Исмаила Исбаиты.

Времени между обстрелами со стороны Израиля — всего несколько минут.

«За это время воду нужно набрать с помощью вот этого устройства. Оно здесь одно на целый квартал, и его необходимо постоянно кормить топливом! Так что волонтеры постоянно носят бензин за десять километров отсюда, чтобы помпа продолжала работать», — рассказывает журналист.

«Погода жаркая, электричества нет, так что всю воду расходуем только для питья. Мы так договорились. Каждый заполняет домашние баки сколько нужно», — рассказывает местный житель.

Рядом — единственный на весь квартал генератор. Здесь заряжают телефоны, чтобы хотя бы еще несколько часов оставаться на связи с родственниками и быть уверенным, что они еще живы. Никто сейчас в Палестине не может чувствовать себя в безопасности.

«Мы меняем уже третье убежище. Мы все ранены. Безопасного места теперь нет нигде, но мы все-таки надеемся, что хоть больницу они не тронут», — рассказывает мужчина.

Тысячи людей укрываются там, где наиболее безопасно. В больницах и в школах. Спят на полу прямо в классах и спортзалах. Но интенсивные обстрелы продолжаются постоянно. Следующей целью может оказаться совершенно любое здание.

«У нас больше нет ничего! Ни воды, ни жилья, никаких вещей! Приезжайте посмотреть, что такое голодные дети и вообще голодный народ. Здесь в Палестине больше нет нормальной жизни!» — говорит местный житель.

В секторе Газа не осталось ни одного квартала, который не был бы разрушен. А вот так теперь выглядит самый фешенебельный район Аль-Рималь. Богатые дома разбомбили в первый же день войны. И до сих пор спасатели находят среди руин погибших.