«Ходячий мертвец»: в США разнесли Нетаньяху за кровопролитную войну в Израиле

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Почему журналист указал на премьера? Какую стратегию ведения боя рассматривает Иерусалим?

Кровопролитная война между Иерусалимом и Рамаллой стала следствием веры израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в свои возможности контролировать палестинское движение ХАМАС. Об этом написал американский журналист Сеймур Херш в своей новой статье со ссылкой на источник.

«Доктрина Биби (Биньямина Нетаньяху. — Прим. ред.) — его вера в то, что он может контролировать ХАМАС, — поставила под угрозу безопасность Израиля и теперь привела к кровопролитной войне», — говорится в публикации.

Так, в 2009 году Нетаньяху поддержал ХАМАС в качестве альтернативы палестинской автономии, «дал боевикам деньги и основал их в секторе Газа». Он думал, что тем самым сможет контролировать движение, позволяя его участникам иногда выпускать ракеты в сторону юга Израиля и иметь допуск к рабочим местам в стране.

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С разрешения Нетаньяху также стали охранять 51-километровую границу с сектором Газа два израильских батальона по 800 военных. Но после нападения ХАМАС израильтяне остались на юге страны без военного присутствия на 10-12 часов, а значит, на произвол судьбы.

«Нетаньяху пришел конец. Он ходячий мертвец… Может пройти несколько месяцев, но он закончился», — подчеркнул Херш.

Само нападение ХАМАС в статье называется величайшим военным провалом в истории Израиля. Сейчас ведутся большие дебаты по поводу стратегии конфликта. Спецназ, ВВМ и ВМС Израиля готовы действовать, но, отмечает журналист, Нетаньяху и военное руководство страны предпочитают высокотехнологичные службы. На самом же деле сухопутные войска не обучены ведению боевых действий.

«Рассматривается жестокая альтернатива, которую можно назвать ленинградским подходом, имея в виду знаменитую попытку Германии заморить голодом город», — говорится в материале.

ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль обстреливает аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии.