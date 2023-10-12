В Израиле оценили призыв Путина к миру через создание независимой Палестины

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

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Подпишут ли Иерусалим и Рамалла договоренности? Будут ли они выполняться?

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви счел красивым заявлением слова президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта между Иерусалимом и Рамаллой путем создания независимого суверенного палестинского государства. Об этом дипломат заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Во-первых, с кем мы должны говорить? С кем? Имя? Имеет ли (президент Палестины Махмуд. — Прим. ред.) Аббас контроль в Газе или он 15 лет уже там не был, потому что его не пускают? Он контролирует очень мало», — отметил Бен Цви.

По его словам, даже при создании письменных договоренностей, нет гарантий, что условия будут выполняться. Не будет и знаменитого палестинского единства, считает посол.

«Газа — это другое направление, то есть ХАМАС — это направление уничтожения государства Израиль. Они не признали, что сделал Аббас», — заявил дипломат.

ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Москва призывает стороны конфликта к прекращению эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости остановить непропорциональное использование силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия выступает за создание палестинского государства. Заявил об этом Путин, призвав также Палестину и Израиль оставить женщин и детей в покое.