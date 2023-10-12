Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина о Ближнем Востоке

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Российский лидер назвал эскалацию палестино-израильского конфликта провалом политики США в данном регионе.

Президент РФ Владимир Путин унизил главу США Джо Байдена своими словами о провальной политике, проводимой Вашингтоном на Ближнем Востоке. Об этом сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

Во время встречи с пермьер-министром Ирака Мухаммедом Шия Аль-Судани в Кремле Путин заметил, что ситуация вокруг Израиля стала следствием политики США. По его словам, в Штатах не позаботились о поиске компромиссов для сторон конфликта.

Риттер указал на то, что если Байден в вопросе ближневосточного кризиса придерживался бы такой же позиции, как и Путин, то эскалации удалось бы избежать.

«Он (Владимир Путин) единственный взрослый человек в комнате. Его зрелость в качестве лидера, баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны», — прокомментировал военный эксперт.

Бывший разведчик полностью согласился с причинами сегодняшнего обострения палестино-израильского конфликта, которые обозначил Путин. А он обращал внимание, что Вашингтон не решал проблемы Палестины своими материальными подачками.

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ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Москва призывает стороны конфликта к прекращению эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости остановить непропорциональное использование силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Жириновский в 2019-м предсказал ядерную войну на Ближнем Востоке.