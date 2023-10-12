В Белом доме заявили, что Байден не получал снимки обезглавленных ХАМАС детей

Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP

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Американский лидер в очередной раз оговорился?

В Белом доме открестились от слов президента США Джо Байдена о том, что он якобы видел фотографии обезглавленных палестинскими боевиками ХАМАС израильских младенцев. Об этом представитель офиса американского лидера сообщил телеканалу CNN.

Глава США ранее заявил, что получал подтверждения зверств ХАМАС — видел снимки убитых боевиками детей и младенцев. По его словам, он никогда не мог подумать, что в своей профессиональной карьере столкнется с таким.

В Белом доме же уточнили, что ни Байден, ни другие сотрудники таких данных не наблюдали. По словам собеседника, президент говорит о сообщениях, публикуемых в СМИ.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщили, что палестинские боевики, проникшие в кибуц Кфар-Аза, наведывались в дома к мирным жителям и зарезали детей и их родителей прямо в спальнях. Телеканал I24 сообщил об обнаружении обезглавленных тел израильтян, в том числе самых маленьких. По оценкам корреспондента, убиты были порядка 40 детей и младенцев.

ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Москва призывает стороны конфликта к прекращению эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости остановить непропорциональное использование силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генри Киссинджер заявил об ответственности Европы за атаку ХАМАС на Израиль.