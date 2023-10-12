«Готовится к худшему»: почему контрнаступление ВСУ под угрозой
FT: наступлению ВСУ угрожает нежелание республиканцев помогать Киеву
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Дальнейшего развития событий уже опасаются даже в Киеве.
Нежелание оказывать Украине поддержку американских республиканцев угрожает дальнейшему проведению контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает Financial Times.
«Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свертыванию контрнаступления», — указывается в статье.
Причем такая «пробуксовка» сыграет на руку ВС России, наши военные воспользуются моментом. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный уже готовится к худшему сценарию.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
«Пошло кувырком»: в Киеве оценили ход контрнаступления ВСУ
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский отчаялся и обратился к Западу из-за сокращения помощи.