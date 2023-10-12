«Готовится к худшему»: почему контрнаступление ВСУ под угрозой

Фото: Reuters / STRING

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Дальнейшего развития событий уже опасаются даже в Киеве.

Нежелание оказывать Украине поддержку американских республиканцев угрожает дальнейшему проведению контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает Financial Times.

«Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свертыванию контрнаступления», — указывается в статье.

Причем такая «пробуксовка» сыграет на руку ВС России, наши военные воспользуются моментом. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный уже готовится к худшему сценарию.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

«Пошло кувырком»: в Киеве оценили ход контрнаступления ВСУ

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский отчаялся и обратился к Западу из-за сокращения помощи.