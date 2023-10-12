Конец всему: реален ли ядерный удар Израиля по Палестине

Фото, видео: www.globallookpress.com; Фото: личный архив. Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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О возможности применения оружия массового поражения в регионе говорил Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский предрекал конфликт на Ближнем Востоке, свидетелем которого сегодня является весь мир. Более того, ныне покойный политик считал, что Израиль может применить ядерное оружие против Палестины. Вероятность этого в беседе с 5-tv.ru оценил военный эксперт Юрий Кнутов.

Куда будет нанесен удар

По мнению специалиста, ядерный конфликт на Ближнем Востоке может произойти только в одном случае: если в него вмешается «Хезболла», военизированная организация Ливана, а также ряд других арабских стран и, в частности, Иран.

«В этой ситуации Израиль может применить ядерное оружие, но не по сектору Газа или Ливану, потому что радиоактивное облако и другие последствия скажутся на территории и самого Израиля. В первую очередь, может быть удар нанесен по объектам на территории Ирана. Израиль широко об этом говорит, и США об этом говорят, что и „Хезболла“ и ХАМАС во многом поддерживаются Ираном», — объясняет Кнутов.

Эксперт подчеркивает: в случае, если Израиль применит ядерное оружие в Иране, арабские страны, несмотря на внутренние противоречия, выступят против Иерусалима, и, объединив усилия, нанесут ответный удар.

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Намерения и возможности

У Израиля действительно есть ядерные боеголовки, которые можно установить на ракеты средней дальности, а также истребители-бомбардировщики французского производства и немецкие подводные лодки. По мнению военного эксперта, сейчас вероятность возникновения конфликта, в котором Израиль применит свои ядерные средства поражения, достаточно велика. Однако, если такое все же произойдет, создастся прецедент, в том числе для России, которого хотят избежать на Западе.

«После подобного рода атак Россия получит возможность использовать свое тактическое ядерное оружие в зоне специальной военной операции. Поэтому и США, и другие страны Запада это понимают и, я думаю, они постараются сделать все, чтобы не допустить ядерного удара по территории Ирана ядерными ракетами Израиля», — подчеркивает Кнутов.

Последствия будут катастрофические

Если Израиль все же решится на подобный шаг, для мира последствия будут колоссальными. При этом под ударом окажется и Россия: в силу естественных причин радиоактивное облако может переместиться на территорию РФ.

Однако, несмотря на тяжесть возможной ситуации, средства для защиты у государства есть — сказывается опыт Чернобыльской катастрофы. Речь идет о применении йодистого серебра. Но даже не распространение радиации можно назвать самым страшным последствием для мира.

«Если такой дар будет нанесен, я думаю, договору о нераспространении ядерного оружия придет конец. Многие страны просто начнут производить ядерные бомбы, невзирая на требования МАГАТЭ и других государств», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в НАТО заявили, что Израиль не останется в одиночестве.