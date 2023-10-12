«Я вас уверяю»: Жириновский в 2019-м предсказал ядерную войну на Ближнем Востоке

Жириновский в 2019 году предсказал ядерную войну на Ближнем Востоке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Словам покойного политика свойственно сбываться. Неужели и это предсказание начало воплощаться в жизнь?

В 2019 году ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением на телевидении — в ближайшие десятилетия на Ближнем Востоке начнется ядерный конфликт. По его словам, Израиль применит оружие массового поражения против Палестины.

Российский политический деятель тогда рассказал, что «еврейскому мировому закулисью» война с Ираком и Ираном просто необходима. Жириновский пояснил, что они готовы «поджечь» Ближний Восток из-за угроз.

«Я вас уверяю, ближайшие 10-15 лет неизбежен ядерный конфликт на Ближнем Востоке, когда Израиль применит ядерное оружие против Палестины», — прокомментировал он в эфире одной из программ на федеральном канале.

Заявления бывшего лидера ЛДПР продолжают разбирать на цитаты даже после его смерти. К сожалению, даже самые страшные его предположения со временем воплощаются в жизнь, и сейчас весь мир наблюдает за продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта.

ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

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Москва призывает стороны конфликта к прекращению эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости остановить непропорциональное использование силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генри Киссинджер заявил об ответственности Европы за атаку ХАМАС на Израиль.