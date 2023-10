Израиль обстреливает аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии

Армия обороны Израиля наносит ракетные удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. Об этом сообщает газета Al Watan.

По предварительным данным, аэропорты прекратили работу. В настоящий момент в окрестностях международной воздушной гавани Дамаска работает система противовоздушной обороны.

Syrian sources report that right now the airport in Damascus and facilities in Aleppo are under Israeli attack