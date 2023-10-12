Израиль обстреливает аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии

Al Watan: ЦАХАЛ наносит ракетные удары по территории аэропортов Дамаска и Алеппо

Фото: Reuters / AMIR COHEN

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Воздушные гавани прекратили работу.

Армия обороны Израиля наносит ракетные удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. Об этом сообщает газета Al Watan.

По предварительным данным, аэропорты прекратили работу. В настоящий момент в окрестностях международной воздушной гавани Дамаска работает система противовоздушной обороны.

Syrian sources report that right now the airport in Damascus and facilities in Aleppo are under Israeli attack — HumanDilemma (@HumanDilemma_) October 12, 2023

ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

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