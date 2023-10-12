Киссинджер заявил об ответственности Европы за атаку ХАМАС на Израиль

Фото: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy

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Бывший американский госсекретарь уверен, что группировка не решилась бы на этот шаг, если бы не ощущала поддержку.

Европа причастна к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль и обострению конфликта на Ближнем Востоке. О «частичной ответственности» ЕС заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

По его словам, в ХАМАСе не решились бы идти в наступление, если бы не ощущали поддержку, не знали бы, что это не принесет им серьезного вреда. По его словам, действия группировки были реализованы при поддержке стран-соседей, а также при «молчаливом согласии» других игроков, в частности европейских.

Киссинджер считает, что палестинская сторона пошла на эскалацию с целью «мобилизации арабского мира против Израиля», а также для ухода от мирных путей урегулирования ближневосточного кризиса.

Бывший госсекретарь предостерег другие страны от ввязывания в конфликт. По его словам, следует обратиться к ним и предупредить о расплате за подобный шаг.

Киссинджер допускает участие новых сторон из числа арабских стран в конфликте. По его словам, этому может поспособствовать общественное мнение в регионе. Он указывает на возможность повторения событий 1973 года.

«Но в 1973 году нам повезло, что [Анвар] Садат был арабским лидером, обладавшим видением будущего, что позволило заключить с ним мирное соглашение и стало залогом аналогичного соглашения с Сирией», — прокомментировал он в беседе с Welt TV.

В сожалению, резюмировал Киссинджер, в ХАМАС подобных лидеров нет. Поэтому есть лишь один путь — ликвидация палестинского движения с политической арены.

ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Москва призывает стороны конфликта к прекращению эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости остановить непропорциональное использование силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израилю грозит война на пять фронтов.