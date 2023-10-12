«Жизнь не будет прежней»: стоит ли возвращать мужа, который ушел из семьи

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И почему брошенной женщине необходимо обратить внимание, в первую очередь, на себя?

Кризис в семейных отношениях — далеко не редкость. Как поступить женщине, если ее супруг решил уйти и стоит ли пытаться его вернуть, 5-tv.ru рассказала психолог, специалист по детско-родительским отношениям Оксана Бакумова.

Забота о себе

По мнению специалиста, женщине точно не стоит устраивать сцены и упрекать, а особенно — манипулировать детьми, чтобы вернуть мужа в лоно семьи. Вместо этого Ольга Бакумова советует позаботиться о себе, чтобы привести эмоциональный фон в норму.

«Выплакать, выгоревать, выпустить эмоции наружу. Идеально делать это либо в одиночестве, либо с психологом. Не забывать про сон, еду, прогулки, уход за собой. Будет полезно сменить обстановку: уехать в мини-отпуск или на выходные за город или на целый день в SPA-салон», — говорит эксперт.

Взгляд со стороны

По словам психолога, важно понять, почему именно произошел разрыв. Причин может быть много: измена, разногласия, ссоры, частые конфликты. И постараться посмотреть на конфликт со стороны.

«Например, если причина — ссоры. Возьмите любую из них и попробуйте увидеть ее глазами стороннего наблюдателя, непредвзятого, не занимающего позиции одной из сторон. Что вы говорили друг другу в ссоре, с какими интонациями? Какие использовались слова? Какие следовали действия после? Затем попробуйте посмотреть на ситуацию глазами вашего мужа, попытайтесь прочувствовать спектр эмоций, которые он мог испытывать. Проговорите ваш диалог. Только теперь делайте это из его позиции», — объясняет Ольга Бакумова.

Специалист уверена: взглянув на ситуацию со стороны, женщина увидит ее совсем по-другому.

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Нужна пауза

Перед тем, как предпринимать шаги по возвращению мужа в семью, психолог советует подумать, для чего это необходимо. Эксперт отмечает: по-настоящему здоровые отношения возможны только тогда, когда оба супруга готовы работать над ними и брать на себя ответственность, не предъявляя претензий, не манипулируя, не контролируя, не занимая детской позиции.

«Хорошо бы взять паузу в отношениях. Пожить врозь, дать друг другу воздуха и пространства. Дать время на то, чтобы переварить ситуацию. Дать возможность себе и мужу осознать свое состояние. Понять, насколько вы нуждаетесь друг в друге», — считает Ольга Бакумова.

При этом очень важно не вмешивать в свои непростые отношения детей, ведь для них и папа и мама — одинаково значимы и любимы.

Будьте самодостаточны

Ольга Бакумова обращает внимание на то, как важна самореализация. Женщине нужно вспомнить, что она любит, о чем мечтала, но никак не могла прийти к этому. Поможет любое хобби: театры, танцы, вокал. Саморазвитие запустит процессы, которые скажутся на всей жизни.

«И как знать, будет ли у вас желание возвращать мужа? Или он, увидев и узнав новую вас, сам захочет строить и налаживать отношения с вами», — резюмирует психолог.

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