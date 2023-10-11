«Выбор, лесть или выгода»: стоит ли женщине встречаться с женатым мужчиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Подобные любовные треугольники не являются большой редкостью в современном обществе.

Стоит ли женщине встречаться с женатым мужчиной? И что делать, если она уже попала в любовный треугольник? На эти вопросы 5-tv.ru ответила психолог Майя Линдэ.

Пустота внутри

В современном мире любовные треугольники редкостью не являются. Если женщина связала себя отношениями с мужчиной, который уже не свободен, психолог советует обратить внимание на эмоции. А именно на то, что дама приобретает в таком союзе.

«Чувства, внимание с его стороны, финансы, подарки? Многое из этого — ваши внутренние эмоциональные дефициты. Без человека вы чувствуете себя пустой. И эту пустоту необходимо научится заполнять собой, а потом приумножать в паре», — говорит специалист.

«Оберег» в виде жены

Линдэ подчеркивает, что порой женщина находится с женатым мужчиной только из-за материальных потребностей, проще говоря — выгоды. И на самом деле ни о каких серьезных чувствах, например, влюбленности, речи не идет.

«Но почему вы не вступаете в такие же отношения со свободным мужчиной, которые впоследствии могут привести к дальнейшему развитию, сожительству, планированию семьи? Зачем вам „оберег“ в виде жены? Задумайтесь, от чего вы убегаете», — говорит психолог.

Желание конкуренции

Если же влюбленность есть, то осознанный выбор вступать в отношения с женатым мужчиной, по мнению эксперта, может говорить о том, что женщине необходимо существовать в условиях некоей конкуренции.

«Вы чувствуете большую ценность для мужчины, когда он выбирает между вами и женой, пусть и ненадолго. Вы конкурируете за место быть значимой в его жизни. Где вы, как вам кажется, исходя из его лестных слов, являетесь любимее, нежнее, сексуальнее, более понимающей, чем его жена», — объясняет психолог.

Вопрос доверия

По словам Линдэ, каждый в этом любовном треугольнике находится в собственном эмоциональном состоянии. Но женщине стоит взять ответственность, прежде всего, за саму себя и подумать, стоит ли доверять мужчине, который не может выйти из сложных отношений с собственной женой.

«Подумайте, если он, не может разрешить вопрос с ней, действительно ли вы готовы положиться на него в решениях вопросов относительно вас?» — советует специалист.

Замкнутый круг

Психолог считает, что мужчины в таких союзах чаще всего говорят своим любовницам только то, что те хотят слышать, и дают ложную надежду. Но при этом женская самооценка все равно становится все ниже.

Ведь даже если он и любит женщину, то, вероятно, недостаточно, чтобы уйти от законной супруги.

«А, если для этого мужчины вы действительно имеете большую значимость, вы обязательно об этом узнаете, когда он официально разорвет свои сложные брачные отношения», — резюмирует Линдэ.

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