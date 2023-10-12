«Прямо в Киев»: как ВС России могут вести дальше СВО на Украине

Макгрегор: российские войска за несколько дней могут освободить Харьков

Фото: Река Александр / ТАСС

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Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации. Какими могут быть дальнейшие шаги?

Вооруженные силы России могут за несколько дней освободить Харьков и направиться в Киев. Почему они этого не делают, остается лишь догадываться, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если бы они (ВС России. — Прим. ред.) хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев», — сказал он.

Полковник добавил, что сейчас ВСУ находятся на искусственном жизнеобеспечении, ведь Запад поставляет практически все на Украину.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru опубликовал лучшее видео из зоны СВО на 12 октября. На кадрах показана работа РСЗО «Град» на краснолиманском направлении.