«Фундаментальные факторы»: как скажется продажа валютной выручки на курсе рубля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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Чего стоит ждать российской экономике в ближайшее время?

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки. Меры коснутся некоторой части экспортеров в основном из топливно-энергетического комплекса.

Как это скажется на российской экономике и что будет с курсом рубля, 5-tv.ru объяснил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

По мнению эксперта, обязательная продажа валютной выручки — своевременная мера, так как сейчас действительно есть проблема с заниженным курсом рубля. При этом Чирков считает, что фундаментально рубль недооценен.

«Мы видим, что курс российского рубля укрепился больше, чем на 3% в начале дня даже. Поэтому мера своевременна, правильная», — уверен специалист.

ЦБ поддержал указ об обязательной продаже валютной выручки

Опыт прошлого года

Стоит отметить, что подобные меры уже предпринимались в прошлом году. Тогда после этого курс укрепился до 50 рублей за доллар — Чирков убежден, что это произошло в том числе во многом за счет притока валютной выручки в Россию.

«Укреплялся до 50 рублей за доллар не из-за введения обязательной продажи валютной выручки, а все-таки из-за фактора такого, что экспорт действительно сильно рос из-за повышения цен на энергоносители, на многие другие товары традиционного российского экспорта», — объясняет эксперт.

Дальнейшие прогнозы

Экономист считает, что пока каких-то существенных колебаний курса рубля, вероятнее всего, ожидать не стоит. А вот в долгосрочной перспективе российский рубль будет укрепляться относительно доллара — и не только благодаря обязательной продаже валюты, которую, по мнению Чиркова, скорее всего отменят, как только ситуация стабилизируется.

«Курс российского рубля будет укрепляться под действием абсолютно фундаментальных факторов, то есть роста российской экономики. Опять же, слабость западных валют, которые сейчас испытывают инфляционное давление невероятно — рекордное за много десятилетий», — отмечает Чирков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что именно говорится в указе президента об обязательной продаже валютной выручки.