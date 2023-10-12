ЦБ поддержал указ об обязательной продаже валютной выручки

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Президент РФ подписал указ, который на полгода вводит для 43 крупнейших групп компаний-экспортеров соответствующее требование.

Введенные в отношении крупных компаний-экспортеров требования, предусматривающие репатриацию и обязательную продажу валютной выручки, помогут уменьшить скачки курса рубля и сохранить имеющиеся схемы участников рынка, используемые ими для внешнеторговых расчетов. Так объяснили в пресс-службе Центробанка подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об обязательной продаже валютной выручки.

Ожидается, что введенные требования позволят увеличить показатели оперативности реализации компаниями валюты, а также стабилизировать ситуацию с ликвидностью. Кроме того, отметили в ЦБ, принятый указ поспособствует снижению краткосрочной волатильности в стране.

В пресс-службе ЦБ отметили, что в третьем квартале текущего года экспортная выручка, согласно прогнозам, должна вырасти на фоне улучшения экспортной конъюнктуры. Ужесточение кредитной политики, привлекательные условия рублевых вкладов и подстройка импорта должны оказать поддержку рублю.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Документ ввел три основных изменения.