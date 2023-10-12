В НАТО заявили, что Израиль не останется в одиночестве

Фото: www.globallookpress.com / MC2 Jackson Adkins

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При этом в альянсе призвали ХАМАС немедленно освободить заложников.

Иерусалим не останется в одиночестве. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на полях встречи глав Минобороны стран НАТО.

«Израиль не останется в одиночестве, несколько стран НАТО уже оказывают ему поддержку», — сказал Столтенберг.

В Брюсселе министры обороны заслушали брифинг коллеги из Израиля Йоава Галанта по видеосвязи. Тот рассказал им о зверствах, которые ХАМАС совершал против израильтян и ряда стран НАТО. В ответ министры подтвердили, что Израиль имеет право на самооборону, а также призвали палестинских боевиков немедленно освободить всех заложников.

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«Никакая страна или организация не должны пытаться воспользоваться ситуацией или способствовать эскалации конфликта», — добавили министры обороны.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным, число погибших в результате атак ХАМАС достигло 1300.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия может занять только позицию на стороне Израиля в ее войне с ХАМАС.