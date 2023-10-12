Со стороны Ирана: США допустили возможность атак на свои войска

Politico: США допускают возможность атак на свои войска со стороны Ирана

Фото: www.globallookpress.com / Capt. Tobias Cukale

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Опасения американских чиновников вызваны ситуацией на Ближнем Востоке.

В Минобороны США не исключают, что Иран может напасть на американскую армию на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на официальных лиц страны.

Американские чиновники обеспокоены, что дислоцированные на Ближний Восток войска США могут подвергнуться нападению. На фоне ситуации вокруг Израиля и Палестины «подсуетиться» может Иран и его союзники, считают они.

«Это (палестино-израильский конфликт) дает возможность», — прокомментировал один из источников.

ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Москва призывает стороны конфликта к прекращению эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости остановить непропорциональное использование силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия определилась с позицией по ситуации в Израиле.