«Есть только одно место»: Германия определилась с позицией по ситуации в Израиле

Шольц: ФРГ может занять только позицию на стороне Израиля в ее войне с ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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В Берлине также заявили о праве Иерусалима защитить себя.

Германия в конфликте между Израилем и Палестиной может занять исключительно позицию на стороне Иерусалима. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге по ситуации на Ближнем Востоке.

«На данный момент у Германии есть только одно место: место рядом с Израилем, — сказал он, добавив про необходимость восстановления безопасности Иерусалима. — Согласно международному праву, Израиль имеет право защищать себя и своих граждан от этого варварского нападения».

Вместе с тем Шольц заявил, что в плену у напавших на Израиль боевиков находятся несколько немцев. Кроме того, МВД Германии планирует запретить деятельность ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в тюрьмах Samidoun.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным, число погибших в результате атак ХАМАС достигло 1300.

«У нас больше ничего нет!» — жители сектора Газа рассказали о выживании под ударами Израиля

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители ЦАХАЛ атаковали элитные силы ХАМАС «Нохба».