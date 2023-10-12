Истребители ЦАХАЛ атаковали элитные силы ХАМАС «Нохба»

Фото: Reuters / Omar Ashtawy

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По заявлениям израильской армии, именно эти боевики атаковали страну.

Армия обороны Израиля с помощью истребителей нанесла серию ударов по оперативным штабам элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нохба». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ на странице в соцсети X.

«Ночью ЦАХАЛ… продолжил наносить ущерб диверсионным силам террористической организации ХАМАС, известной как „Нохба“, атаковав оперативные штабы», — говорится в сообщении.

Из этих штабов ХАМАС организовал массовое нападение на Израиль. Пресс-служба армии опубликовала видео с нанесением в различные места в секторе Газа ударов.

במהלך הלילה צה״ל יצא לגל תקיפות עצים במטרה להמשיך ולפגוע בכוח הקומנדו של ארגון הטרור חמאס המכונה ״נח׳בה״, על ידי תקיפת מפקדות מבצעיות אשר שימשו פעילים שחדרו לישובי העוטף בשבת האחרונה>> pic.twitter.com/12CXXYIAWm — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 12, 2023

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным, число погибших в результате атак ХАМАС достигло 1300.

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Ранее 5-tv.ru писал, что умер один из основателей ХАМАС Абдель Фаттах Духан.