Истребители ЦАХАЛ атаковали элитные силы ХАМАС «Нохба»

Евгения Романова 57 0

ВВС Израиля нанесли серию ударов по элитному подразделению ХАМАС «Нохба»

Истребители ЦАХАЛ атаковали элитные силы ХАМАС «Нохба»

Фото: Reuters / Omar Ashtawy

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

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По заявлениям израильской армии, именно эти боевики атаковали страну.

Армия обороны Израиля с помощью истребителей нанесла серию ударов по оперативным штабам элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нохба». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ на странице в соцсети X.

«Ночью ЦАХАЛ… продолжил наносить ущерб диверсионным силам террористической организации ХАМАС, известной как „Нохба“, атаковав оперативные штабы», — говорится в сообщении.

Из этих штабов ХАМАС организовал массовое нападение на Израиль. Пресс-служба армии опубликовала видео с нанесением в различные места в секторе Газа ударов.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным, число погибших в результате атак ХАМАС достигло 1300.

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