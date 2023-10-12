Объединились перед лицом общей беды: в Тель-Авиве собирают помощь в пострадавшие районы

Фото, видео: 5-tv.ru

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В стороне не остался, пожалуй, никто. Люди приносят в специальный пункт сбора игрушки, одежду, питание.

Израильтяне объединились перед лицом общей беды. В центр сбора гуманитарной помощи в Тель-Авиве непрерывно несут медикаменты, одежду, детское питание. И все то, без чего не обойтись военным и мирным гражданам в наиболее пострадавших районах. Магазины закрыты. Жители стараются не выходить на улицы, опасаясь погибнуть от рук террористов. Как трагедия сплотила израильский народ — увидела наш корреспондент Ксения Фигурова.

«Мы находимся в большом экспоцентре Тель-Авива, Сейчас прямо здесь на парковке экспоцентра организовали большую логистическую компанию помощи солдатам и семьям пострадавших. Насколько я понимаю, здесь собирают продовольственные товары, медикаменты, одежду. Все, кто что-то может принести, помочь, — приходят сюда, сдают. И потом это распределяется, посылается в коробках в Ашкелон, Сдерот и другие населенные пункты на юге страны. Вы видите, сколько людей работают здесь. Это все волонтеры. Им за это, естественно, ничего не платят. Израиль в эти сложные времена просто небезразличен своему народу. Туалетная бумага, салфетки — все то, чего сейчас нет в магазинах, в населенных пунктах юга страны. Не забывайте, что многие магазины сейчас закрыты из-за бомбежек. Боятся люди выходить на улицы. Например, в Ашкелоне сейчас подтвердилось, что до сих пор по улицам ходят террористы», — рассказывает журналист.

Даже в такие трудные времена посылают игрушки детям. Организовывают даже центры занятости для детей в разных городах, чьи родители на сегодняшний день не могут быть с ними рядом по каким-то причинам, отметила Фигурова.

«Посмотрите, сколько здесь коробок. Это все детские игрушки, игры, которые вот-вот будут посланы на юг страны», — добавила журналист.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.