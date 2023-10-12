«Как лиса входит в курятник»: Боррель высказался о ситуации на Украине

Боррель описал ситуацию на Украине словами о лисе и курятнике

Фото: www.globallookpress.com / CÃ©Zaro De Luca

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Почему в Евросоюзе недовольны позицией Китая по украинскому конфликту?

Китай занял нейтральную позицию по украинскому вопросу, чем вызывает недовольство в Евросоюзе. С таким мнением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP.

Политик указал, что Китай мог бы сделать больше в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, китайская сторона не раз активно выступала за мирное решение.

«Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», — заявил Боррель.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конфликт на Украине перешел в заключительную стадию — так считает глава киевского режима Владимир Зеленский.