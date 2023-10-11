«Начинает надоедать США и Европе»: Песков о сложном положении Зеленского

Песков: Зеленский начинает надоедать всем в США и Европе, его положение сложное

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Украинский лидер с жадностью реагирует на возможность поставок оружия не Киеву, а Иерусалиму.

Президент Украины Владимир Зеленский попал в достаточно сложное положение — от него начинают уставать его западные союзники. Об этом в эфире федерального канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе», — прокомментировал он.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что в мире все чаще простые люди задаются вопросом о том, куда уходят их деньги. А точнее, куда Зеленский их тратит.

Песков добавил, что сейчас украинский лидер с ревностью реагирует на возможность поставки оружия, положенного Киеву, израильской армии. Его поведение он назвал «профессиональной жадностью».

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков призвал остановить террористические вылазки и непропорциональное использование силы на Ближнем Востоке.