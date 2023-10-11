«Начинает надоедать США и Европе»: Песков о сложном положении Зеленского
Песков: Зеленский начинает надоедать всем в США и Европе, его положение сложное
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Украинский лидер с жадностью реагирует на возможность поставок оружия не Киеву, а Иерусалиму.
Президент Украины Владимир Зеленский попал в достаточно сложное положение — от него начинают уставать его западные союзники. Об этом в эфире федерального канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе», — прокомментировал он.
Официальный представитель Кремля обратил внимание, что в мире все чаще простые люди задаются вопросом о том, куда уходят их деньги. А точнее, куда Зеленский их тратит.
Песков добавил, что сейчас украинский лидер с ревностью реагирует на возможность поставки оружия, положенного Киеву, израильской армии. Его поведение он назвал «профессиональной жадностью».
Ранее 5-tv.ru писал, что Песков призвал остановить террористические вылазки и непропорциональное использование силы на Ближнем Востоке.