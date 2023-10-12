Она на 36 лет младше, терпела алкоголизм и тяжелый характер ради квартиры: тяжелая судьба Михаила Кононова

Фото: Кадр из к/ф «Большая перемена». Режиссер: Алексей Коренев, 1972 г.

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Этого актера помнят по роли в фильме «Большая перемена». «Куда пропал?» — постоянно спрашивали фанаты. Но не пропал. А погиб. От одиночества и зависимости.

Многие советские актеры, блиставшие в 1960 — 1980-е годы на сцене и в кино, в лихие 1990-е оказались невостребованными в профессии и в дальнейшем доживали свой век в нищете, совершенно потерянные и всеми забытые. В этом смысле не стал исключением и выдающийся актер театра и кино, Народный артист Российской Федерации Михаил Иванович Кононов, человек со сложной судьбой и огромным талантом, в последние десятилетия ставший подлинной легендой советского кинематографа.

Кто такой Михаил Кононов?

Михаил Кононов родился 25 апреля 1940 года в Москве, СССР, в простой и небогатой семье. Родители были людьми малообразованными и к творчеству никакого отношения не имели. Михаил с детства интересовался театром и кинематографом, а в школьные годы участвовал в художественной самодеятельности вместе со своим другом, будущим известным советским кинорежиссером Андреем Смирновым, который в дальнейшем снимет свой знаменитый фильм «Белорусский вокзал».

В 1963 году молодой актер получил диплом Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Однокурсниками по училищу были будущие звезды советского кино — Виктор Павлов, Виталий Соломин, Олег Даль. Вскоре Михаил Кононов был принят в труппу Малого театра, в котором служил до 1968 года. Из театра ему пришлось уйти из-за своего вспыльчивого характера и конфликтов с руководством, а также желания связать свою жизнь исключительно с кинематографом.

Михаил Кононов родился 25 апреля 1940 года в Москве, СССР, в простой и небогатой семье. Родители были людьми малообразованными и к творчеству никакого отношения не имели. Михаил с детства интересовался театром и кинематографом, а в школьные годы участвовал в художественной самодеятельности вместе со своим другом, будущим известным советским кинорежиссером Андреем Смирновым, который в дальнейшем снимет свой знаменитый фильм «Белорусский вокзал».

Интересная жизнь

В 1963 году молодой актер получил диплом Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Однокурсниками по училищу были будущие звезды советского кино — Виктор Павлов, Виталий Соломин, Олег Даль. Вскоре Михаил Кононов был принят в труппу Малого театра, в котором служил до 1968 года. Из театра ему пришлось уйти из-за своего вспыльчивого характера и конфликтов с руководством, а также желания связать свою жизнь исключительно с кинематографом.

Дебютировал в кино в 1961 году, исполнив в фильме Ивана Пырьева «Наш общий друг» роль школьника-выпускника Виктора Карягина. После этой картины на Кононова посыпались предложения одно за другим. Михаилу часто предлагали сыграть бесхитростных, простых и светлых душой героев. После целой серии интересных, но второстепенных ролей, Михаил Кононов снялся в героической трагикомедии «Начальник Чукотки», после премьеры которой он проснулся знаменитым.

Роль красноармейца Алексея Бычкова идеально подошла Кононову, а компанию ему по съемочный площадке составил великий актер Грибов. В том же году Михаил Иванович сыграл монаха Фому в исторической драме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Эту роль Кононов считал одной из лучших в своей карьере.

Далее Михаил Кононов снялся в двух военных драмах: «В огне брода нет» (1967), где он исполнил роль красноармейца Алеши Семенова, и «На войне как на войне» (1968), где сыграл роль младшего лейтенанта Малешкина, командира экипажа самоходки. Вместе с Михаилом в этой картине снимался его однокурсник Виктор Павлов. Все эти образы хоть и отличались, но, все же, были связаны одним амплуа.

Во всех сквозила трагикомичность, смех сквозь слезы. В 1973 году на экраны страны вышла лирическая комедия «Здравствуй и прощай», в которой Кононов исполнил роль непутевого мужа Митьки Ярмолюка. Его знаменитую фразу: «В рабочего человека имеет право влюбиться любая женщина. Даже артистка. Даже балерина» помнят, наверное, все любители отечественного кино.

Но после премьеры весной 1973 года четырехсерийной комедийной мелодрамы «Большая перемена» Михаил Кононов стал невероятно знаменит и стал по-настоящему Народным Артистом. В этом телефильме актер исполнил роль получил роль молодого учителя Нестора Петровича Северова, которому пришлось стать классным руководителем 9-го «А» в вечерней школе. Эта жизнерадостная комедия, где собран цвет отечественного кинематографа, и сегодня любима миллионами телезрителей.

Интересно, что первоначально Михаил Кононов отказывался от этой роли — ему не понравился сценарий. Да и в дальнейшем актер не очень любил вспоминать про участие в «Большой перемене» и считал роль Нестора Петровича и «безделушкой». Тем не менее Кононов снимался в этом фильме самозабвенно и со всей ответственностью, как и подобает настоящему профессионалу. А зрители просто обожали Нестора Петровича и всех его великовозрастных учеников.

На счету Михаила Кононова больше шестидесяти ролей в кино плюс озвучание мультфильмов и художественных фильмов. Среди лучших ролей Кононова следует отметить писаря Яшку из детской сказки «Финист — Ясный Сокол», садовника Зензивера из музыкальной сказки «Кольца Альманзора», революционера Родиона Клементьева из исторической драмы «Сибириада», охотника Акима из мелодрамы «Таежная повесть», космического пирата Крыса из фантастического фильма «Гостья из будущего».

Закат карьеры

© РИА Новости / В. Бондарев

В начале 1990-х в распадом СССР в отечественном кинематографе начался серьезный кризис, затянувшийся на долгие годы. В следствие этого Михаилу Кононову перестали предлагать интересные роли а кино, а потом он и вовсе перестал появляться на экране. При этом Михаил Иванович очень хотел работать. Даже пытался снимать репортажи для телевидения и периодически брал интервью у известных людей. Но это был разовый заработок и очень скромный.

Михаил Кононов наотрез отказывался сниматься в низкопробных сериалах, потому что такие темы, как криминал и бандиты, его не интересовали. Ему предлагали сниматься в рекламе — тоже не соглашался. Михаил Иванович очень радовался, когда режиссер Глеб Панфилов позвал его сниматься в фильме «В круге первом», где он исполнил роль. За эту работу Кононов получил двадцать тысяч долларов и наконец-то рассчитался с долгами. В последние годы жизни Кононов злоупотреблял алкоголем. Актер всегда носил во внутреннем кармане пиджака фляжку.

Она была меркантильной и довела до смерти?

Михаил Кононов женился в 1969 году на спортсменке-лыжнице Наталье, которая была на девять лет младше его. В браке прожили 38 лет. Детей у супругов не было. В 1994 году, когда Михаилу Ивановичу исполнилось 54 года, он встретил молодую девушку Риту, которой было 18 лет. Актер всюду появлялся с юной спутницей, представляя ее то своей племянницей, то дочерью. Рита постоянно жила у него.

В 2001 году Кононов решил расстаться с Ритой, обвинив девушку в меркантильности. А жена Наталья, узнав, что муж втайне прописал девушку, подала в суд на выписку. Но Рита не хотела сдаваться и привела в квартиру Кононова своего любовника. Вскоре были украдены документы на квартиру. Но тем не менее, после всего случившегося жена простила Кононова.

Михаил Иванович Кононов не стало 16 июля 2007 года. Ему было 67 лет.

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