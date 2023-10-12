«Больно пересматривать его фильмы: как Александра Захарова переживает утрату отца

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Знаменитый режиссер Марк Захаров ушел из жизни в 2019 году.

Накануне 90-летия со дня рождения народного артиста СССР Марка Захарова в «Москино» прошел его юбилейный вечер, где присутствовала дочь режиссера — Александра Захарова. Мероприятие было посвящено съемкам фильма «Формула любви» — о приключениях графа Калиостро в России. Об этом сообщает KP.RU.

Александра Марковна вспомнила, как они с Александром Абдуловым (подручный Калиостро — Жакоб) снимались в сцене на сеновале. А именно актрисе хорошо запомнилось то, как напарник сильно напугал ее якобы рядом ползающими клещами и жуками.

Талантливая дочь Марка Захарова отметила, что отец ко всем на съемочной площадке обращался всегда по имени-отчеству.

«У нас в „Ленкоме“ так было принято. Марк Анатольевич знал по имени-отчеству всех работников театра, от гардеробщиков до народных артистов», — сказала народная артистка РФ.

Она призналась, что ей больно пересматривать фильмы отца. После его ухода прошло всего четыре года. Но за это время многое изменилось, в том числе и в театре.

«Папа окружил меня и маму такой любовью и заботой, что мне трудно сейчас без него, без мамы. В любой ситуации я стараюсь представить, что бы сказал папа. Если говорить о его заветах, наверное, его главный завет: держаться, несмотря ни на что, и не унывать… Стараюсь этому следовать», — заключила артистка.

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