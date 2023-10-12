Отоларинголог назвала главные причины храпа: дело не в позе

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Болезни —основные причины этого недуга. Из-за чего именно он появляется?

Храп — это неприятное явление, которое мешает не только спящему, но его и сожителям. Врач-отоларинголог Зарифа Эфендиева назвали основные причины этого неприятного симптома изданию Газета.ру.

Болезни

Врач рассказала, что одной из главных причин храпа являются болезни или дефекты в организме. Зачастую проблема заключается в искривленной носовой перегородки.

Храп может появиться из-за заложенности носа. А еще причиной этого явления могут стать доброкачественные или злокачественные образования в носу.

Проблема может заключаться и в маленькой нижней челюсти. А еще храп может появляться из-за неправильного прикуса и из-за врожденной аномалии языка.

«Не стоит исключать и другие заболевания, а именно увеличение небных миндалин, увеличении аденоидных миндалин, увеличение небного язычка, гормональные нарушения и изменения», — сказала врач.

Ранее 5-tv.ru называл проверенные способы избавления от храпа.