Отоларинголог назвала главные причины храпа: дело не в позе
Отоларинголог Эфендиева назвала главной причиной храпа искривление перегородки
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Болезни —основные причины этого недуга. Из-за чего именно он появляется?
Храп — это неприятное явление, которое мешает не только спящему, но его и сожителям. Врач-отоларинголог Зарифа Эфендиева назвали основные причины этого неприятного симптома изданию Газета.ру.
Болезни
Врач рассказала, что одной из главных причин храпа являются болезни или дефекты в организме. Зачастую проблема заключается в искривленной носовой перегородки.
Храп может появиться из-за заложенности носа. А еще причиной этого явления могут стать доброкачественные или злокачественные образования в носу.
Проблема может заключаться и в маленькой нижней челюсти. А еще храп может появляться из-за неправильного прикуса и из-за врожденной аномалии языка.
«Не стоит исключать и другие заболевания, а именно увеличение небных миндалин, увеличении аденоидных миндалин, увеличение небного язычка, гормональные нарушения и изменения», — сказала врач.
Ранее 5-tv.ru называл проверенные способы избавления от храпа.