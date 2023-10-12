Если глаз не алмаз: как выявить проблемы со зрением у детей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Офтальмолог дала несколько полезных советов.

Как вовремя заметить проблемы со зрением у детей? Ответом на этот вопрос с «Известиями» поделилась врач-офтальмолог Наталья Казинская.

Специалист отметила, что первым тревожным симптомом является прищуривание. Ребенку часто приходится подходить вплотную к предметам, чтобы разглядеть их как следует.

«Если ребенок уже различает цифры или буквы, можно попросить его назвать номер автобуса или машины: если он долго не отвечает или ошибается, это также может послужить тревожным сигналом», — уверена Казинская.

Она добавила, что зачастую ребенок не сообщает о возникших проблемах. Чтобы не допустить этого, необходимо минимум раз в год посещать офтальмолога.

По словам специалиста, близорукость (миопия) является одним из наиболее распространенных заболеваний. Также часто встречается снижение остроты зрения (амблиопия). Проблемы появляются из-за того, что современные дети слишком много времени проводят в гаджетах, напрягая глаза. Кроме того, немаловажную роль играет наследственность.

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