Миф или правда? Можно ли застудить почки, посидев на холодном

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Боль в пояснице может говорить о заболеваниях, не связанных с почками.

К нестандартным, редким симптомам заболеваний почек относятся изменение аппетита, повышение давления, зуд в области половых органов, а также хроническая усталость. Об этом изданию Газета.ру сообщила врач Нина Зубова.

Можно ли застудить почки, посидев на холодном

По словам специалиста, за словосочетанием «застудить почки» могут скрываться самые разные недуги, приводящие к воспалению в органах мочеполовой системы. Среди самых популярных: цистит — воспаление мочевого пузыря, пиелонефрит — воспаление почек, гломерулонефрит — воспаление почечных клубочков.

«Лечение у каждого из них свое, а вот симптомы в целом сходны — боль внизу живота и в пояснице, частые позывы к мочеиспусканию, болезненное мочеиспускание, отеки лица и нижних конечностей, изменение цвета и запаха мочи, может повышаться температура», — отметила Зубова.

Она добавила, что в ряде случаев боль в пояснице связана вовсе не с почками, а с растяжением и травмами мышц, остеохондрозом, межпозвоночными грыжами и иными проблемами с позвоночником. Определить перечисленные болезни легко: боли усиливаются при движениях.

Можно ли застудить почки, посидев на холодном

Если боль проходит после того, как человек немного полежит либо после приема обезболивающих препаратов, то, вероятнее всего, проблема не в почках. Вместе с тем, медик подчеркнула, что заболеть, просто посидев на холодной лавочке или промокнув под холодным осенним дождем, невозможно.

Механизм значительно сложнее. Застудить почки можно при самых разных обстоятельствах — во время долгой прогулки на морозе, купаясь в прохладной воде, переохладив ноги или область поясницы.

«Многие наверняка слышали от родителей, что осенью нельзя носить короткие куртки и надевать мини-юбки, иначе воспаления почек не миновать. Но на самом деле это миф. Сама по себе одежда не по погоде не может привести к болезни, но вот создать все необходимые условия для ее возникновения — запросто», — заключила врач.

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