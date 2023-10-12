Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Фото: Олег Елков / ТАСС

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Иногда это может быть мошеннической схемой.

Россиянам не стоит возвращать деньги, которые «по ошибке» пришли на их банковскую карту. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал Петр Гусятников — старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

По словам эксперта, в случе согласия обратного перевода денег человек рискует стать жертвой преступной схемы. Чаще всего злоумышленников выдает просьба перевести средств на другую карту. Лучшим вариантом будет обратиться в банк и написать заявление с просьбой вернуть деньги отправителю.

Сперва стоит проверить банковское приложение и убедиться, что деньги вообще были зачислены на счет. Иногда мошенники подделывают сообщение о пополнении баланса. В то же время не стоит пытаться присвоить деньги себе. Тогда злоумышленник окажется в выигрышной позиции.

«Очень велика вероятность, что суд встанет на его сторону, особенно, если в назначении платежа не было указано, что это оплата за какие-то товары, услуги или работы. Кроме этого, проигравшей стороне придется компенсировать все судебные издержки», — заявил юрист.

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