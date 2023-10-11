Вплоть до уголовного дела. Как бороться с оскорблениями в интернете

Юрист Русяев заявил о праве россиян подать в суд из-за оскорблений в интернете

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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Каким образом можно наказать виртуальных обидчиков?

Россияне имеют право подать в суд на оскорбивших их в интернете людей и добиться компенсации морального вреда — для жалобы в Роскомнадзор требуются скриншоты и ссылки страниц с подобными высказываниями в свой адрес. Об этом изданию NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.

«Сделайте скриншоты страниц, сохраните ссылки, отправьте жалобу в Роскомнадзор для блокировки противоправного контента. Или подайте заявление в полицию для привлечения виновного к ответственности. При наличии признаков преступления возбуждается уголовное дело, а при менее серьезных нарушениях дело рассматривается в административном порядке», — отметил специалист.

Помимо этого, можно подать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Инстанция вправе обязать ответчика публично опровергнуть распространенные им сведения, а также выплатить компенсацию морального вреда.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве обсудили проблемы буллинга детей в интернете.