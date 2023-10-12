Андрей Губин уже три года питает нежные чувства к одной девушке: «Очень нравится»

Андрей Губин уже три года питает нежные чувства к одной девушке

Фото, видео: Денисов Антон / ТАСС; Instagram* / vladimir.b; 5-tv.ru

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Музыкант признался, что таинственная возлюбленная за это время ему никак не надоела.

Последние три года Андрей Губин влюблен в одну девушку. Такое признание знаменитый музыкант сделал в интервью 5-tv.ru.

Музыкант заявил, что сейчас у него нет постоянных отношений. Но как только он съедется с девушкой, то начнет думать о большем.

«У меня сейчас нет долговременных отношений, но есть девушка, которая мне очень-очень нравится. Мы с ней знакомы уже три года. За три года она мне вообще не надоела. Это грубо и неправильно звучит, но я имею в виду, что с ней интересно общаться на протяжении трех лет. Но просто мы не так много общаемся, как мне бы хотелось. Все в моих руках. Может быть, я смогу что-то изменить. Посмотрим, во всяком случае, какие-то шаги я предпринимаю», — рассказал Губин.

Он отметил, что перед женитьбой нужно хотя бы год пожить вместе. У артиста два раза в жизни был гражданский брак. Каждый раз отношения длились полтора года.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрею Губину не нравятся современные девушки, которые злоупотребляют косметологическими процедурами, потому что зачастую становятся «силиконовыми чудовищами».

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