«Рожа наперекосяк»: Андрей Губин рассказал, почему не может жениться

Андрей Губин не может ходить на свидания из-за своей болезни

Фото: instagram* / vladimir.b

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Артист не отчаивается и еще надеется обрести семейное счастье.

Некогда популярный исполнитель Андрей Губин не может найти себе спутницу жизни из-за редкого неврологического заболевания. Об этом он рассказал в интервью Woman.ru.

Губин признается, что старается не вести затворнический образ жизни. Он регулярно выбирается на светские мероприятия, а также свидания. Однако крепкие отношения музыканту завести не удается из-за левосторонней прозопалгии, которая то и дело дает о себе знать.

«Бывает так: встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» — заявляет артист.

Однако певец не расстраивается, и все же надеется обрести счастье в личной жизни. По его мнению, человек не должен быть один.

«Я одинокий человек, в основном бываю дома, но иногда делаю вылазки — на мероприятия и в сторону женского пола. И дамы есть, но…» — признался артист.

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