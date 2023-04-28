Шизофрения и мания: чем опасен страх смерти, в котором живет Андрей Губин

Психолог рассказал о болезнях, которые могут возникнуть из-за мыслей о смерти

Фото, видео: Instagram* / gubin_andrey; личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

Психолог назвал страшные последствия излишних тревожных мыслей. Как уберечь себя?

Российский эстрадный певец Андрей Губин уже более 15 лет прячется от людей в доме за городом и каждый день боится за свою жизнь. Психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский рассказал в комментарии 5-tv.ru, чем опасен страх смерти и какие болезни он провоцирует.

Артист говорит, что сейчас живет на грани. Из-за болезни его сердце работает с перебоями, а сил выходить гулять совсем нет. Губин постоянно думает, что сегодняшний день для него последний. Оказывается, такие мысли характерны для двух опасных состояний: большого депрессивного расстройства, которое является тяжелой формой депрессии и для большого тревожного расстройства.

Психолог отмечает, что если вовремя не принять меры (не пить антидепрессанты или не ставить новые цели на жизнь), то такие состояния из психологических становятся психосоматическими. То есть, начинают отражаться на здоровье и влиять на развитие недугов. Могут случится инсульты, инфаркты, появиться язвы, снизиться иммунитет и воспалиться кожа. Частым последствием эксперт также назвал алкоголизм.

Зберовский добавил, что тревожные мысли как у Андрея Губина могут развить различные психиатрические состояния. Например, шизофрению, биполярное расстройство, манию или фобию.

«Если годами человек находится в состоянии такого дискомфорта, то с этим надо что-то делать. Это очень опасно, поскольку большое депрессивное расстройство — это платформа для формирования и развития различных опасных заболеваний опасных для жизни», — подчеркивает Зберовский.

Такие подвешенные эмоциональные состояния важно вовремя предупредить. Если не получается самостоятельно, то стоит обратиться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Андрея Губина подтвердила информацию о неизлечимой болезни певца.

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