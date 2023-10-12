Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

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Обломки беспилотника упали на жилой дом. Под завалами может оставаться маленький ребенок.

В результате падения обломков сбитого украинского беспилотного в Белгородской области погибли два человека. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что тела мужчины и женщины были извлечены из-под завалов частного дома. Однако под обломками может оставаться маленький ребенок. Сейчас продолжается спасательная операция.

Также Гладков уточнил состояние пострадавших — мужчины и женщины. Им оказывается вся необходимая помощь.

«Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга», — отметил губернатор.

Он добавил, что повреждения получили еще два дома и три автомобиля.

Два человека пострадали в результате атаки беспилотника в Белгородской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью.