Два человека пострадали в результате атаки беспилотника в Белгородской области

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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за падения обломков БПЛА загорелся частный жилой дом. На данный момент известно о двух пострадавших в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — мужчине и женщине. На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.

«Бригадой скорой они (пострадавшие. — Прим. ред.) доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще два человека, возможно, находятся под завалами», — отметил Гладков.

Минобороны: три беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Смоленской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО над Белгородской областью уничтожила украинский беспилотник. О пострадавших в результате атаки не сообщается.