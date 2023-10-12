А водой не разбавлено? Как отличить фальсификат от настоящего молока

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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И вредно ли для здоровья употребление поддельного молочного напитка?

При выборе того или иного продукта покупатель нередко задумывается, а не стоит ли на полке фальсифицированный товар. Как рассказал ранее 5-tv.ru, больше всего этому подвержены молочная и мясная продукции. Председатель Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий рассказал, как отличить хорошее молоко от плохого.

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По словам эксперта, производители используют два способа фальсификации молока. Например, в ультрапастеризованном часто замещают молочный жир на растительный или говяжий. А в пастеризованном банально разбавляют водой.

Как определить, что молоко разбавлено водой?

«Об этом говорят низкие показатели по жиру и белку. Например, на упаковке написано: „Молоко 3,2% жирности“. По факту (после лабораторных исследований. — Прим. ред.) мы видим, что жира там 1,5%. Белка должно быть не менее 3%. То есть за счет того, что идет разбавление немолочным сырьем — падают показатели жира и белка», — пояснил Вишневецкий.

Опасно ли для здоровья употребление фальсифицированного молока?

По словам эксперта, если молоко разбавлено водой, то угрозы здоровью такой напиток, конечно, не несет. Молоко, в котором растительный жир заменили на вышеперечисленные, тоже не навредит. Но и пользы в таких напитках уже никакой нет.

«Ничего супер-вредного в этом нет, но и пользы там тоже нет. Для чего мы пьем молочные продукты? Нам с детства внушают, что молоко, творог, сметана, кефир — полезные продукты. Они влияют на перистальтику желудочно-кишечного тракта, укрепление костей, там есть важные аминокислоты», — пояснил специалист.

Когда молоко фальсифицированное — таких свойств у него нет. И вред от этого только один — люди просто не получают полезные компоненты, которые необходимы для из здоровья.

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