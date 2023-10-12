Самая пожилая парашютистка в мире умерла через несколько дней после прыжка
Фото, видео: ASSOCIATED PRESS; 5-tv.ru
Несмотря на солидный возраст у Дороти Хоффнер были грандиозные планы на будущее.
Дороти Хоффнер из Чикаго, установившая мировой рекорд как самый старый парашютист, умерла в возрасте 104 лет. Об этом сообщило издание New York Post.
Женщину обнаружили без признаков жизни в доме престарелых в понедельник утром. Судя по всему, пожилая экстремалка умерла во сне.
«Она была неутомима. Она просто продолжала идти вперед. Она не была из тех, кто вздремнет днем или не появится на каком-либо мероприятии, ужине или чем-то еще. Она всегда была рядом», — рассказала одна из медсестер по фамилии Конант.
Конант добавила, что сейчас собирает необходимые документы для внесения Хоффнер в Книгу рекордов Гиннеса как старейшего парашютиста в мире. Она побила предыдущий рекорд, установленный в 2022 году 103-летней шведкой Линнией Ингегард.
В декабре Хоффнер должно было исполниться 105 лет. Женщина подумывала о полете на воздушном шаре.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что разбился один из участников финала Кубка России по парашютному спорту. На счету Дмитрия Беляева было почти четыре тысячи прыжков.