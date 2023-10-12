Самая пожилая парашютистка в мире умерла через несколько дней после прыжка

Фото, видео: ASSOCIATED PRESS; 5-tv.ru

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Несмотря на солидный возраст у Дороти Хоффнер были грандиозные планы на будущее.

Дороти Хоффнер из Чикаго, установившая мировой рекорд как самый старый парашютист, умерла в возрасте 104 лет. Об этом сообщило издание New York Post.

Женщину обнаружили без признаков жизни в доме престарелых в понедельник утром. Судя по всему, пожилая экстремалка умерла во сне.

«Она была неутомима. Она просто продолжала идти вперед. Она не была из тех, кто вздремнет днем ​​или не появится на каком-либо мероприятии, ужине или чем-то еще. Она всегда была рядом», — рассказала одна из медсестер по фамилии Конант.

Конант добавила, что сейчас собирает необходимые документы для внесения Хоффнер в Книгу рекордов Гиннеса как старейшего парашютиста в мире. Она побила предыдущий рекорд, установленный в 2022 году 103-летней шведкой Линнией Ингегард.

В декабре Хоффнер должно было исполниться 105 лет. Женщина подумывала о полете на воздушном шаре.

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