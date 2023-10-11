Посол Израиля в РФ опроверг данные о применении армией фосфорных бомб
Фото: www.globallookpress.com / Ilia yefimovich
По социальным сетям начали расползаться фейки о палестино-израильском конфликте.
Израильская сторона в ходе боевых действий не применяет фосфорные бомбы, заявил посол страны в РФ Александр Бен Цви. Он назвал сообщения об этом, публикуемые в соцсетях, фейками.
«Опровергнуть. Это неправда», — прокомментировал он в беседе с ТАСС.
Цви подчеркнул, что сейчас у каждого есть телефон, и он способен размещать глупости в социальных сетях.
ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.
В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.
Москва призывает стороны конфликта к прекращению эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости остановить непропорциональное использование силы.
Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ ввел запретную зону вокруг сектора Газа до окрестностей Ашкелона.