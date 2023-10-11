Посол Израиля в РФ опроверг данные о применении армией фосфорных бомб

Фото: www.globallookpress.com / Ilia yefimovich

Читайте нас в: Дзен Новости

По социальным сетям начали расползаться фейки о палестино-израильском конфликте.

Израильская сторона в ходе боевых действий не применяет фосфорные бомбы, заявил посол страны в РФ Александр Бен Цви. Он назвал сообщения об этом, публикуемые в соцсетях, фейками.

«Опровергнуть. Это неправда», — прокомментировал он в беседе с ТАСС.

Цви подчеркнул, что сейчас у каждого есть телефон, и он способен размещать глупости в социальных сетях.

ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Москва призывает стороны конфликта к прекращению эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости остановить непропорциональное использование силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ ввел запретную зону вокруг сектора Газа до окрестностей Ашкелона.