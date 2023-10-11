Раскрыта личность третьего погибшего при атаке ХАМАС в Израиле россиянина

Фото, видео: ВКонтакте / Волгоградская Еврейская Община / volgobshina; 5-tv.ru

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Мужчина находился на одном из близких к границе блокпостов. Его мама не может поверить в то, что сына больше нет в живых.

Третьим погибшим в ходе атаки ХАМАС на Израиль россиянином стал Дмитрий (Шломо) Решетников. Такая информация появилась в блоге волгоградской еврейской общины.

Несколько дней назад мужчина пропал без вести. Однако затем военный атташе посольства Израиля в Москве подтвердил его гибель. Представители общины съездили домой к его родственникам, чтобы выразить соболезнования.

«Сообщили трагическую новость маме солдата, выразили соболезнования от лица еврейской общины и передали слова утешения от руководства армии обороны Израиля», — отмечается в публикации.

Редакция 5-tv.ru поговорила с учительницей Дмитрия Решетникова, Валентиной Махониной. Женщина заявила, что у погибшего было двойное гражданство. В момент вторжения боевиков он находился на одном из блокпостов.

«Самое интересное, что он два раза до этого попадал в ситуации, когда он получил два ранения еще до этого. Там перестрелка была раньше, потом еще обрушение какого-то дома, когда он на дежурстве был. Он мне все это сообщал. <…> Он мне все время писал, прислал фотографию девочки своей. Я ему сказала, не теряй ее. Он очень скромный парень. Очень долго он с этой девочкой встречался. Слышала по телефону, она тоже там рядышком. Я спрашивала, вы вместе собираетесь жить? Для него это такое счастье было», — рассказала Махонина.

Она добавила, что погибший Решетников был очень общительным человеком. Мужчина часто звонил бывшей учительнице и рассказывал о своей жизни.

Также корреспондент 5-tv.ru связался с мамой Дмитрия Решетникова. Она в слезах заявила, что отказывается верить в смерть сына.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства. Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, кому по силам остановить операцию Израиля в секторе Газа. Ключевую роль в остановке конфликта может сыграть Египет.