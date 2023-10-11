Суд взыскал с Тинькова 20 миллионов рублей по иску Дерипаски

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Бывший глава кредитной организации публиковал в личном блоге порочащую честь и достоинство информацию.

Олег Тиньков обязан выплатить 20 миллионов рублей в пользу Олега Дерипаски. О таком судебном решении сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката последнего Алексея Мельникова.

В решении отмечается, что Тиньков распространял ложную информацию о предпринимателе в личном блоге. Кроме денежной компенсации, Тиньков обязан удалить порочащие честь и достоинства публикации.

«Суд признал несоответствующей действительности распространенную Тиньковым информацию, обязал ее удалить, и взыскал с Олега Тинькова 20 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и нематериальных убытков», — говорится в сообщении.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олега Тинькова уличили во лжи. Бизнесмен уверял, что бывший топ-менеджер материнской компании «Тинькофф банка» TCS Group Оливер Хьюз намеревался завладеть кредитной организацией.