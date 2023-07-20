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Российский бизнесмен исключен из рестрикций иностранного государства.

Британия сняла санкции с Олега Тинькова. Информация об этом появилась в документе, который распространил Минфин Соединенного Королевства сегодня, 20 июля.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», — приводит цитату из документа ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные обокрали тосканскую виллу Олега Тинькова. Они пробрались в жилище, расположенное в Форте-дей-Марми, и вынесли оттуда ценные вещи.