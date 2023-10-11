Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Всего на донецком направлении ликвидировано до 330 украинских боевиков за минувшие сутки.

«Южная» группировка российских войск улучшила положение по переднему краю в районе города Авдеевка в ДНР. Получилось это с помощью авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении… улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Также ВС РФ поразили резервы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Очертино. В результате боевых действий удалось ликвидировать до 90 украинских боевиков, а вместе с тем — десять американских бронеавтомобилей MaxxPro.

Всего ВСУ на донецком направлении потеряли в живой силе до 330 боевиков, танк, 11 бронетранспортеров, четыре ББМ, три автомобиля. А еще противник лишился двух 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и гаубицы Д-20.

В США расстроились из-за неэффективности вооружения НАТО

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ будут разгромлены в течение года.