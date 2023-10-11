Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Как СВО в Незалежной показало, что Запад не поменяет ход конфликта?

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине доказали уязвимость натовского вооружения. Об этом сообщает издание Asia Times.

«Танки, несмотря на превосходную электронику и системы целеуказания, современную броню и отличную дизельную силовую установку, были уничтожены российскими орудиями, беспилотниками и минами», — указывается в статье.

Североатлантический альянс считал, что его бронетехника способна изменить ход украинского конфликта, но в результате ВС РФ ее уничтожили. Вместе с тем с нападением ХАМАС на Израиль развеялся миф о превосходстве систем ПВО.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад заставит Киев пойти на территориальные уступки.