«Состояние измененного сознания»: на что способны «лунатики» во сне

Психиатр Каторгин: люди в состоянии лунатизма могут совершить преступление

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

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Чем опасен сомнамбулизм и его проявления у детей и взрослых?

Пятиклассник в Красноярском крае проснулся в два часа ночи, собрался и ушел в школу, пока ничего не подозревающая мать продолжала спокойно спать. К счастью, ребенка, бредущего по обочине дороги, заметили автоинспекторы, которые остановили малыша и довезли обратно домой. Как рассказали сами сотрудники ДПС, сонный мальчик признался им, что его поднял посреди ночи звонок будильника.

Маленькие «лунатики»

Психиатр, нарколог Владимир Каторгин рассказал 5-tv.ru, что дети его возраста достаточно часто страдают таким нарушением, как сомнамбулизм или лунатизм. Наиболее растространенная причина — наследственный характер, то есть в семье ребенка кто-то когда-то страдал таким отклонением — врач объясняет, что это все-таки является заболеванием.

«У детей в возрасте пяти-семи, до десяти лет это возникает как самостоятельное состояние, которое не требует никакого лечения», — объясняет специалист.

Однако Каторгин советует все же показать ребенка психиатру или неврологу, чтобы врач провел обследование и точно определил, есть ли патологии.

Причины появления лунатизма

Существует много факторов, которые влияют на развитие лунатизма у детей и взрослых, объясняет эксперт. Помимо непосредственно наследственности, это может быть нарушение сна, неправильное питание, ночной режим работы, нервное перенапряжение или вовсе истощение, а также прием сильнодействующих и психотропных веществ. Кроме того, в списке — алкоголь и наркотики.

Группа риска

По словам Владимира Каторгина, больше всего сомнамбулизму подвержены дети. Однако взрослые тоже могут страдать этим заболеванием, причем у них симптоматика проявляется тяжелее.

«Неосознанные действия, неосознанное хождение, расстройство сознания — здесь чреваты случаями, когда человек садится просто за руль автомобиля», — рассказывает специалист.

Одним из самых первых симптомов может быть нарушение памяти, подчеркивает врач.

На что способны «лунатики»?

В состоянии сомнамбулизма люди могут сделать многое и при этом совершенно не осознавать своих действий.

«Выйти в окно вместо двери, либо действительно совершить какое-то противоправное действие. Чисто физически теоретически — это возможно», — считает Каторгин.

Как вести себя с таким человеком?

Психиатр напоминает: людей в подобном состоянии ни в коем случае нельзя будить и пугать, кричать на них. Это может привести к самым нежелательным и даже трагическим последствиям для психики. А если это повторяется несколько раз, а не единожды, то врач советует как можно быстрее обращаться к специалисту, чтобы понять причины возникновения сомнамбулизма.

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